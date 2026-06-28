В Калининграде впервые прошел фестиваль для выпускников «Янтарные паруса»

Больше 12 тысяч человек посетили масштабное водно-световое шоу «Янтарные паруса», которое приурочили к 80-летию Калининградской области.
Идею организаторы позаимствовали у фестиваля для выпускников «Алые паруса», который каждый год с размахом проходит в Санкт-Петербурге. Российский эксклав, будучи морским регионом, принял эстафету.
Мероприятие прошло в акватории реки Преголи, объединив сразу три локации: музейную набережную Петра Великого, территорию у старинного здания биржи (современный Калининградский музей изобразительных искусств) и, конечно, остров Канта с Кафедральным собором.
Участников и гостей фестиваля встретила реплика знаменитого ботика Петра I, с которого когда-то началась история российского флота. Следом за ним шел куренас «Русна» — традиционная для рыбаков Куршского залива парусная лодка.
Исторические суда сопровождали парусники «Надежда», «Вера» и «Мирный». В театрализованном представлении на воде приняли участие флайбордисты, яхтсмены и воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде.
Идея «Янтарных парусов» принадлежит президенту Музея Мирового океана Светлане Сивковой. По ее словам, фестиваль стал праздником для калининградских выпускников и одновременно посланием. Вне зависимости от того, как сложится их судьба и в какой вуз они поступят, Янтарный край всегда будет ждать молодых специалистов и профессионалов обратно.
В рамках праздника прошла торжественная церемония чествования лучших выпускников региона. В этом году в регионе рекордное количество «стобальников». Высший бал по химии набрали шесть ребят, по истории — четверо, по профильной математике — 17, по физике — 13 выпускников.
Фестиваль завершился концертной программой. Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области.
Выпускница «Классической школы» города Гурьевска Александра Гапонова и выпускник калининградского лицея № 23 Роберт Кережа набрали по 100 баллов сразу и по физике, и по профильной математике.
Фестиваль «Янтарные паруса» паруса планируют сделать ежегодным, чтобы окончание школы стало по-настоящему ярким и запоминающимся событием.