В Калининграде впервые прошел фестиваль для выпускников «Янтарные паруса»

Идея «Янтарных парусов» принадлежит президенту Музея Мирового океана Светлане Сивковой. По ее словам, фестиваль стал праздником для калининградских выпускников и одновременно посланием. Вне зависимости от того, как сложится их судьба и в какой вуз они поступят, Янтарный край всегда будет ждать молодых специалистов и профессионалов обратно.