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Путин назвал традиционные ценности фундаментом российского общества

Путин назвал традиционные ценности прочным фундаментом российского общества.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Традиционные ценности являются прочным фундаментом, который объединяет российское общество, заявил президент России Владимир Путин.

«Для всех государственно мыслящих политиков очевидно: опора на традиционные ценности — это прочный мировоззренческий фундамент, объединяющий российское общество», — сказал президент, выступая на пленарном заседании первого этапа Съезда «Единой России».

Путин добавил, что такое единство может быть построено только на свободе с опорой на свои обычаи, историю и культуру.

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