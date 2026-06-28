Путин назвал традиционные ценности фундаментом российского общества

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Традиционные ценности являются прочным фундаментом, который объединяет российское общество, заявил президент России Владимир Путин.
«Для всех государственно мыслящих политиков очевидно: опора на традиционные ценности — это прочный мировоззренческий фундамент, объединяющий российское общество», — сказал президент, выступая на пленарном заседании первого этапа Съезда «Единой России».
Путин добавил, что такое единство может быть построено только на свободе с опорой на свои обычаи, историю и культуру.
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