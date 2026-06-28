Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин назвал преимущества «Единой России»

Путин назвал патриотическую солидарность и командный труд преимуществом ЕР.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Патриотическая солидарность и командный труд являются преимуществом партии «Единая Россия», заявил президент РФ Владимир Путин.

Первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» проходит в Москве в воскресенье.

«Патриотическая солидарность, слаженный, командный труд, профессионализм и ответственность, близость к людям — вот идеологический фундамент “Единой России”, ее главные, неоспоримые преимущества», — сказал глава государства в ходе пленарного заседания съезда.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше