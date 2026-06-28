Путин назвал преимущества «Единой России»

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Патриотическая солидарность и командный труд являются преимуществом партии «Единая Россия», заявил президент РФ Владимир Путин.
Первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» проходит в Москве в воскресенье.
«Патриотическая солидарность, слаженный, командный труд, профессионализм и ответственность, близость к людям — вот идеологический фундамент “Единой России”, ее главные, неоспоримые преимущества», — сказал глава государства в ходе пленарного заседания съезда.
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