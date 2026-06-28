Москвичи представили около 2 тысяч идей по развитию столичного бизнеса

На интерактивных игровых интенсивах предприниматели будут учиться моделировать работу своей компании и выстраивать бизнес-процессы. Это позволит им отработать управленческие навыки в безопасной среде и сразу увидеть, как их решения влияют на прибыль, риски и команду. Ознакомиться со всеми предложениями жителей, которые будут реализованы по итогам работы медиаплатформы «Город предпринимает», можно в разделе «Выполненные проекты».