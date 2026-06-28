Москвичи представили около 2 тысяч идей по развитию столичного бизнеса

Пользователи платформы «Город идей» направили около 2 тыс. предложений по развитию бизнеса Москвы, сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития. Работа сервиса отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Проект «Город предпринимает» проходил в формате медиаплатформы и стал открытой площадкой для обсуждения актуальных тем по развитию столичной деловой сферы. Проект объединил более 31 тыс. заинтересованных жителей и помог собрать свыше 1,9 тыс. предложений, а также около 7 тыс. комментариев в обсуждениях.
Москвичи предлагали свои идеи по развитию современных площадок для размещения высокотехнологичных производств, разработке новых и совершенствованию действующих сервисов для поддержки бизнеса, расширению образовательных программ и мероприятий для предпринимателей и тех, кто только хочет открыть свое дело. Сбор предложений проходил в рамках пяти тематических проектов. По итогам экспертного отбора и пользовательского голосования 82 идеи будут реализованы столичным департаментом предпринимательства и инновационного развития.
На интерактивных игровых интенсивах предприниматели будут учиться моделировать работу своей компании и выстраивать бизнес-процессы. Это позволит им отработать управленческие навыки в безопасной среде и сразу увидеть, как их решения влияют на прибыль, риски и команду. Ознакомиться со всеми предложениями жителей, которые будут реализованы по итогам работы медиаплатформы «Город предпринимает», можно в разделе «Выполненные проекты».
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.