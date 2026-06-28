Будущее России определяют ее граждане, заявил Медведев

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Будущее России определяют ее граждане, это подлинный суверенитет, за который выступает российский лидер Владимир Путин и за который сражаются бойцы Вооруженных сил РФ, заявил зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.
«Каким станет будущее нашей страны, определяют только граждане России. Это, собственно, и есть подлинный суверенитет. За него выступает наш президент и за него сегодня сражаются наши бойцы», — сказал Медведев на XXIII Съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия».
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