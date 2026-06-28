В Ростовской области продают действующий бетонный завод с оборотом 100 млн рублей

По заверениям нынешних владельцев, новый собственник вправе рассчитывать на годовую выручку в диапазоне 80−100 млн руб., тогда как чистый доход предприятия оценивается приблизительно в 10 млн руб. ежегодно. Передача бизнеса предполагает полное юридическое и операционное сопровождение: будущему владельцу передадут все технологические регламенты, контакты клиентов и сведения о действующих договоренностях с поставщиками, что позволит без промедления возобновить производственный цикл в прежнем режиме.