Задачи внутреннего развития России будут решены, заявил Путин

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Задачи внутреннего развития России — демографии, сохранения традиционных ценностей и повышение уровня жизни — будут решены, заявил президент РФ Владимир Путин.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия».
«Конечно же, решим задачи внутреннего развития. Прежде всего, в области демографии, сбережения наших традиционных ценностей, повышения качества и уровня жизни во всех регионах нашей огромной страны», — сказал глава государства в ходе пленарного заседания партийного съезда.
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