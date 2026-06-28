В отдаленных селениях Волгоградской области открыли 2 медпункта

Еще два новых медпункта открыли в отдаленных селениях Волгоградской области в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном комитете строительства.
Так, в хуторе Хвощинка Еланского района построили фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) общей площадью 96 кв. м. В нем обустроены кабинет приема, смотровая, процедурная, санитарные помещения. Планировка и оснащение соответствуют требованиям доступной среды для маломобильных граждан, также ФАП будет укомплектован современным медицинским оборудованием. Медпункт рассчитан на прием до 20 пациентов в смену.
В поселке Динамо Нехаевского района открыли отделение общей врачебной практики площадью 265 кв. м, включающее 26 функциональных помещений. В их числе — кабинет врача общей практики с возможностью проведения ЭКГ-диагностики, стоматологический кабинет, процедурная, перевязочная/манипуляционная, смотровой кабинет, зона ожидания, вспомогательные и технические помещения. Учреждение оснащено оборудованием широкого спектра диагностических исследований. Пропускная способность отделения составляет до 50 пациентов в смену. Прием пациентов в новых медучреждениях начнется после лицензирования объектов.
Возведение новых объектов системы здравоохранения взамен устаревших поможет повысить уровень доступности медицинской помощи для жителей отдаленных населенных пунктов. Всего с 2014 года в регионе построено, реконструировано, капитально отремонтировано 1187 медицинских объектов и приобретено свыше 5,4 тыс. единиц оборудования.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.