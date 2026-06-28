Раритет от Гофмана: Ветеран МВД передал книгу с автографом писателя в библиотеку

В годы Великой Отечественной войны уроженец Иркутска после окончания Чкаловской военной школы летчиков в 1942 году стал пилотом штурмовика Ил-2. Он участвовал в боях под Новороссийском и на Тамани, в Керченско-Эльтигенской десантной операции, освобождал Крым и Прибалтику. В октябре 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом мужество и героизм ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».