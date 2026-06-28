Раритет от Гофмана: Ветеран МВД передал книгу с автографом писателя в библиотеку

Таганрогская публичная библиотека имени Чехова получила в дар книгу писателя Генриха Гофмана. Уникальный экземпляр с автографом автора передал учреждению культуры ветеран МВД Михаил Резников.
Художественно-документальная повесть «Герои Таганрога» стала самым ранним изданием в фондах библиотеки. Ее написал тезка знаменитого немецкого писателя-романиста, Герой Советского Союза Генрих Гофман.
В годы Великой Отечественной войны уроженец Иркутска после окончания Чкаловской военной школы летчиков в 1942 году стал пилотом штурмовика Ил-2. Он участвовал в боях под Новороссийском и на Тамани, в Керченско-Эльтигенской десантной операции, освобождал Крым и Прибалтику. В октябре 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом мужество и героизм ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Любопытный факт: всю войну Генрих Гофман летал на одном и том же самолете Ил-2. Хотя на фюзеляже боевой машины насчитывалось 600 пробоин, самолет после ремонта оставался в строю. Всего за годы войны летчик совершил 146 боевых вылетов и в воздушных боях сбил два самолета противника.
Выйдя в запас, Генрих Гофман решил написать книгу о подпольщиках Таганрога. Шесть лет он по крупицам собирал документы о героях сопротивления, встречался с очевидцами и партизанами. После выхода книги о подвигах таганрогских подпольщиков узнала вся страна.
«У книги своя история: отец Михаила Резникова, работник уголовного розыска Игорь Михайлович, помогал бывшему летчику, Герою Советского Союза Гофману в поиске архивных документов, родных и близких подпольщиков. В благодарность Гофман подарил ему издание “Героев Таганрога”, подписав: “И. М. Вашему сыну от автора. 30.08.68”, — рассказал об истории раритетного издания заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.
В годы войны Генрих Гофман совершил 146 боевых вылетов на штурмовике Ил-2. Фото: Музей обороны Севастополя.
После выхода книги Генрих Борисович стал известным писателем и написал повести «Испытатели», «Орлиное племя», «Сотрудник гестапо» и другие произведения. Он не раз посещал Таганрог, в том числе в связи с открытием в 1973 году памятника подпольщикам «Клятва юности». В 1995 году писатель и военный летчик, Герой Советского Союза Генрих Борисович Гофман скончался на 73-м году жизни.