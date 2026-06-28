«Балтийский шторм» одержал уверенную победу в Москве

Калининградский регби-клуб «Балтийский шторм» победил московский «Спартак». Об этом сообщил корреспондент «Нового Калининграда».
Игра проходила в Москве и завершилась со счётом 104:0.
Следующий матч «Балтийский шторм» проведёт против сборной Санкт-Петербурга 12 июля в Калининграде (0+).
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