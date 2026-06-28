Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Ростовской области провел встречу с советником Сергеем Медведевым

Юрий Слюсарь и Сергей Медведев обсудили развитие ОЭЗ и благоустройство территорий.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь обсудил со своим советником Сергеем Медведевым вопросы развития особой экономической зоны, индустриальных площадок и благоустройство территорий.

— Речь шла не только о развитии ОЭЗ, но и близлежащих территорий — Ростова-на-Дону, Новочеркасска и Аксайского района. В этих муниципалитетах действуют межмуниципальные индустриальные площадки, выстроена транспортная инфраструктура, реализуются совместные кадровые проекты, — рассказал в соцсетях Юрий Слюсарь.

Сергей Медведев, опираясь на мнение жителей, предложил сосредоточить внимание не только на крупных инфраструктурных проектах, но и на других вопросах, которые волнуют жителей региона. В частности, на таких направлениях как благоустройство, вывоз мусора и обеспечение транспортной доступности.

— В ближайшее время Сергей Николаевич совместно с главами муниципалитетов проработает варианты решения этих проблем. Уверен, с такой мотивацией и опорой на мнение людей он предложит свое видение решения поставленных задач, — добавил Юрий Слюсарь.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше