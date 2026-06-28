Глава Ростовской области провел встречу с советником Сергеем Медведевым

Сергей Медведев, опираясь на мнение жителей, предложил сосредоточить внимание не только на крупных инфраструктурных проектах, но и на других вопросах, которые волнуют жителей региона. В частности, на таких направлениях как благоустройство, вывоз мусора и обеспечение транспортной доступности.