Эксперт Язев: астероид, который пролетит над Россией в 2029 году, будет похож на звездочку

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Астероид Апофис, летящий к Земле, в апреле 2029 года пролетит над Россией. Для наблюдателей он будет выглядеть как тусклая звездочка, плывущая по ночному небу, сказал в интервью ТАСС ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев.
«В России все любители астрономии, и даже те, кто совсем далек от нее, смогут увидеть тусклую звездочку, которая будет плыть по небу в ночь с пятницы, 13 апреля на субботу, 14 апреля 2029 года. Для наблюдения будет достаточно биноклей, а вне городской засветки, согласно имеющимся оценкам, объект можно будет увидеть невооруженным глазом. Конечно, если позволит погода», — сказал астроном.
Астероид Апофис был открыт в 2004 году. Размеры небесного тела составляют около 350 м. Он окажется в 32 тыс. км от Земли 13 апреля 2029 года. Явление вызывает большой интерес ученых, так как Апофис пройдет на небольшом для таких крупных объектов расстоянии от нашей планеты.
Для наблюдений астероида вблизи запланированы миссии космических аппаратов NASA OSIRIS-APEX (находится в полете и получил новое задание после изучения астероида Бенну) и ЕКА RAMSES (планируется к запуску).
Ранее директор Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ имени М. В. Ломоносова Эдуард Боос сообщил ТАСС, что научный центр прорабатывает реализацию российской миссии к Апофису. Малый спутник или космический аппарат в ее рамках должен будет сблизиться с астероидом для получения изображений небесного тела, также возможно приземление аппарата для сбора грунта.
Полный текст интервью будет опубликован в 00:07 мск 30 июня.