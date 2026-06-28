Эксперт Язев: астероид, который пролетит над Россией в 2029 году, будет похож на звездочку

«В России все любители астрономии, и даже те, кто совсем далек от нее, смогут увидеть тусклую звездочку, которая будет плыть по небу в ночь с пятницы, 13 апреля на субботу, 14 апреля 2029 года. Для наблюдения будет достаточно биноклей, а вне городской засветки, согласно имеющимся оценкам, объект можно будет увидеть невооруженным глазом. Конечно, если позволит погода», — сказал астроном.