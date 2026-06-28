Воронежец хотел купить машину за рубежом, но потерял 2,8 млн рублей

Аферисты обманули жителя Воронежской области почти на 2,8 миллиона рублей. О возбуждении дела по статье о мошенничестве сообщили в региональном УМВД.
39-летний воронежец решил приобрести автомобиль «Mitsubishi». Мужчина нашёл в интернете компанию, предлагавшую подбор и доставку машин из-за рубежа. После переговоров с менеджером он заключил договор и перевёл первый платёж. Затем злоумышленники под предлогами оплаты автомобиля, таможенного оформления и других расходов убедили потерпевшего перечислить ещё несколько крупных сумм. Чтобы усыпить бдительность мужчины, аферисты присылали фотографии машины и трек-номер для отслеживания «покупки».
Однако, когда воронежец приехал в московский офис компании, двери оказались закрыты, а представители перестали выходить на связь. Мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. Общий ущерб составил 2 млн 767 тыс. рублей.