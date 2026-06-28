Правда на стороне России, заявил Медведев

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Правда находится на стороне Российской Федерации, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия», на нем должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
«В наших поступках не должно быть бессмысленной бравады, тем более высокомерия… Правда ведь на нашей стороне», — сказал Медведев.
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