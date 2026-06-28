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Жители Петербурга направили более 1 млн обращений через мессенджер «Макс»

Чат-боты создаются на базе собственной платформы-конструктора.

Источник: Национальные проекты России

Более 1 млн обращений в чат-ботах мессенджера «Макс» направили жители Санкт-Петербурга для получения услуг городских цифровых сервисов, сообщили в комитете по печати и взаимодействию со средствами массовой информации. Работа онлайн-сервисов отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Наиболее популярными цифровыми помощниками стали «Запись к врачу СПб — Служба 122», «МФЦ Санкт-Петербурга», «Госуслуги Санкт-Петербурга», а также приложение «Я здесь живу».

Подведомственный комитету по информатизации и связи Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр активно участвует в работе по созданию и развитию чат-ботов в мессенджере «Макс». Его специалистами создан ряд чат-ботов для разных жизненных ситуаций. С их помощью можно вызвать врача на дом или записаться на прием в поликлинику, спланировать визит в МФЦ, проверить статус своего заявления, получить ответы на популярные вопросы о государственных услугах, воспользоваться городскими сервисами. Чат-боты создаются на базе собственной платформы-конструктора, которая позволяет быстро адаптировать цифровые помощники под различные задачи, сохраняя высокий уровень безопасности.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.