Жители Петербурга направили более 1 млн обращений через мессенджер «Макс»

Подведомственный комитету по информатизации и связи Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр активно участвует в работе по созданию и развитию чат-ботов в мессенджере «Макс». Его специалистами создан ряд чат-ботов для разных жизненных ситуаций. С их помощью можно вызвать врача на дом или записаться на прием в поликлинику, спланировать визит в МФЦ, проверить статус своего заявления, получить ответы на популярные вопросы о государственных услугах, воспользоваться городскими сервисами. Чат-боты создаются на базе собственной платформы-конструктора, которая позволяет быстро адаптировать цифровые помощники под различные задачи, сохраняя высокий уровень безопасности.