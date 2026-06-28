Кого на самом деле не любят поляки?

Как относились поляки к украинцам и белорусам, когда те жили под их властью на положении почти что рабов, образованному человеку напоминать не надо. Держали их в землянках, запрещали въезд в города ночью. Польские горожане не знали, как выглядят украинцы, потому что во Львове, к примеру, им позволялось появляться от заката до рассвета. Это же отношение к украинцам я видела в эпоху безвизовых заробитчан, когда украинцы поехали в Польшу наслаждаться завоеваниями Майдана. Они абсолютно не интегрировались в польское общество, жили параллельно, работали так и там, где поляки их не видят. Возмущение украинцами в Польше накипело еще к концу 2010-х годов. Коротко его можно описать словами: Po co to? Или: «Зачем нам это надо?».