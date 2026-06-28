Нижегородцы раскрыли самые грибные места июня

В Дальнеконстантиновском округе местные набрали целую корзину грибов и ещё одну банку в придачу. Не меньше везет и в Богородском округе — там любители леса унесли домой большую плетеную корзину и ведро лисичек. А в Володарском округе, во Фролищах, собрали сразу два таза и два ведра.