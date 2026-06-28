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Нижегородцы раскрыли самые грибные места июня

В Дальнеконстантиновском округе местные набрали целую корзину грибов и ещё одну банку в придачу.

Конец июня в Нижегородской области радует любителей тихой охоты — грибники вовсю делятся своими находками. В соцсетях они рассказывают, где удаётся собрать самые богатые урожаи, и картины выходят впечатляющие: корзины, вёдра, тазы — и всё это наполнено лисичками.

В Дальнеконстантиновском округе местные набрали целую корзину грибов и ещё одну банку в придачу. Не меньше везет и в Богородском округе — там любители леса унесли домой большую плетеную корзину и ведро лисичек. А в Володарском округе, во Фролищах, собрали сразу два таза и два ведра.

Не отстает и Борский округ: один из грибников похвастался уловом в 7,5 килограммов лисичек. Сезон стартовал и в Арзамасском округе. В Павловском и Княгининском округах тоже полно лисичек — правда, в Княгининском многие грибы пока совсем маленькие.

А заодно с лисичками нижегородцы ведрами собирают землянику — так что поездка в лес становится двойным удовольствием.