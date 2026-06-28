Кубанская строительная компания увеличила выработку на 51%

Строительная компания «Инвест Юг» из Краснодарского края увеличила выработку на 51% в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном министерстве экономики.
«За полгода команда компании проделала колоссальную работу, превратив цифры в реальные улучшения на стройплощадке. Сокращение времени процесса на 29,7% и рост выработки на 51% — это показатели, достойные тиражирования на другие объекты. Особенно важно, что все решения внедрены силами самой компании без дорогостоящего переоснащения», — отметила эксперт регионального центра компетенций Гульнара Корнишина.
В компании сократили время протекания процесса почти на 30% — с 22 786 до 16 025 минут. Это достигнуто за счет организации рабочих мест по системе 5С, изготовления шаблонов для сборки арматурных сеток, ежедневных планерок, внедрения стандартных операционных карт и оптимизации перемещения опалубки на тележках. Также увеличилась выработка — с 21,84 до 33 куб. м на человека в месяц, а запасы в потоке сократились на 16,7% — с 27 тыс. до 22,5 тыс. кг. Все изменения закреплены в плане тиражирования на ближайшие два года, что гарантирует устойчивость достигнутых результатов.
Напомним, к федеральному проекту «Производительность труда» присоединились уже 424 кубанских предприятия. Узнать условия участия и подать заявку можно на платформе производительность.рф.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.