Кубанская строительная компания увеличила выработку на 51%

В компании сократили время протекания процесса почти на 30% — с 22 786 до 16 025 минут. Это достигнуто за счет организации рабочих мест по системе 5С, изготовления шаблонов для сборки арматурных сеток, ежедневных планерок, внедрения стандартных операционных карт и оптимизации перемещения опалубки на тележках. Также увеличилась выработка — с 21,84 до 33 куб. м на человека в месяц, а запасы в потоке сократились на 16,7% — с 27 тыс. до 22,5 тыс. кг. Все изменения закреплены в плане тиражирования на ближайшие два года, что гарантирует устойчивость достигнутых результатов.