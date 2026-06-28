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После гибели девочки в пруду под Полесском СК начал проверку

Ребёнка без сознания достали из воды родственники.

Источник: Клопс.ru

Следственный комитет начал проверку после гибели девочки, утонувшей в пруду в посёлке Марксово Полесского района. Об этом пресс-служба регионального СУ СК России сообщает в воскресенье, 28 июня.

Погибшей было 6 лет. По данным следствия, трагедия произошла на приусадебном участке одного из домов. Предварительно, девочка на некоторое время осталась без присмотра взрослых и решила искупаться. Родственники достали её из воды без сознания.

Прибывшие медики пытались реанимировать ребёнка, но спасти малышку не удалось. Следователь осмотрел место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. СК выясняет все обстоятельства трагедии.

О ЧП экстренным службам сообщили в 10:53. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть ребёнка.