В Татарстане отремонтировали участок автодороги Агрыз — Красный Бор

Ремонт участка автомобильной дороги Агрыз — Красный Бор протяженностью более 1,5 км завершили в Агрызском муниципальном районе Республики Татарстан по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Подрядная организация выполнила работы по фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия, уложила выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия, укрепила обочины.
Автомобильная дорога проходит через населенные пункты Иж-Бобья, Иж-Байки, Мордва, Терси, Русская Шаршада, Нижнее Кучуково, Тукай и другие. Она дает возможность выезда на федеральную дорогу Р-243 Кострома — Шарья — Киров — Пермь и к трассе М-12 «Восток».
Напомним, в текущем году в республике по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» будет выполнен ремонт автомобильных дорог регионального значения протяженностью 52,6 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.