Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане отремонтировали участок автодороги Агрыз — Красный Бор

Его протяженность — более 1,5 км.

Ремонт участка автомобильной дороги Агрыз — Красный Бор протяженностью более 1,5 км завершили в Агрызском муниципальном районе Республики Татарстан по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Подрядная организация выполнила работы по фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия, уложила выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия, укрепила обочины.

Автомобильная дорога проходит через населенные пункты Иж-Бобья, Иж-Байки, Мордва, Терси, Русская Шаршада, Нижнее Кучуково, Тукай и другие. Она дает возможность выезда на федеральную дорогу Р-243 Кострома — Шарья — Киров — Пермь и к трассе М-12 «Восток».

Напомним, в текущем году в республике по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» будет выполнен ремонт автомобильных дорог регионального значения протяженностью 52,6 км.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.