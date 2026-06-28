На Кубани открылись четыре новых центра здоровья для взрослых

В этих центрах жители могут пройти комплексное обследование, которое поможет выявить факторы риска заболеваний на ранней стадии и вовремя начать терапию. Для посещения учреждения достаточно иметь при себе паспорт и полис ОМС. Программа обследования включает измерение роста, веса и индекса массы тела, контроль артериального и внутриглазного давления, а также проверку уровня холестерина и глюкозы в крови.