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Детские сады Кушвы, пострадавшие от смерча, возобновят работу в начале недели

Строители заканчивают работы в детских садах Кушвы, пострадавших от смерча.

Источник: департамент информационной политики Свердловской области

В Кушве продолжаются восстановительные работы после разрушительного урагана и смерча, который повредил 124 дома и полностью разрушил 32. О ходе работ в воскресенье 28 июня в своих соцсетях рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

— В городе на всех объектах работают бригады специалистов 10 крупнейших региональных застройщиков, — написал Денис Паслер. — Завершен ремонт крыши музыкальной школы, заканчиваем работы в детских садах — в начале недели они смогут вернуться к своей обычной жизни.

Также в городе идет ремонт жилых домов. Полностью готовы крыши двух домов. У еще трех степень готовности оценивается, как высокая. В субботу, 27 июня, тяжелая техника расчистила русло реки Кушва от деревьев и мусора, из-за которых ранее поднимался уровень воды. Сейчас вода уходит беспрепятственно. От рухнувших деревьев расчистили и участок на Тополиной аллее.

Русло реки Кушва очистили от деревьев и мусора Фото: департамент информационной политики Свердловской области.

От урагана пострадали не только дома, но и леса. Там где прошел смерч осталась широкая просека из поваленных деревьев. Помимо Кушвинского лесничества пострадали Нижнетагильское, Карпинское, Верхотурское и Новолялинское. Сейчас специалисты обследуют пострадавшие насаждения.

— Мобилизованы силы авиабазы, в том числе специалистов из Нижнего Тагила, Новой Ляли, Верхотурья, а также Серовского авиаотделения, — написал губернатор Свердловской области. — Постоянно работает волонтерский штаб. 50 добровольцев «Единой России», Всероссийского студенческого корпуса спасателей и отряда «РМК Поиск» заняты на различных работах, а также оказании гуманитарной помощи.

Полностью завершен ремонт крыш двух домов. У еще трех степень готовности оценивается, как высокая Фото: департамент информационной политики Свердловской области.

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