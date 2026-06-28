Росстандарт запретил продажу троллейбусов «Транс-Альфа» после пожара в Калининграде

Контрольно-надзорные мероприятия проводили по согласованию с прокуратурой. Основанием стало обращение АО «Калининград-ГорТранс». Предприятие предоставило материалы с информацией о том, что конструкции троллейбуса не соответствуют обязательным требованиям. В частности, полюс аккумуляторной батареи не защищён от короткого замыкания, аварийный люк установлен на крыше и другие.