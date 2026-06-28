Росстандарт запретил продажу троллейбусов «Транс-Альфа» после пожара в Калининграде

Росстандарт запретил продажу троллейбусов «Авангард» завода «Транс-Альфа» после пожара в Калининграде. Информацию об этом опубликовали на сайте ведомства.
Контрольно-надзорные мероприятия проводили по согласованию с прокуратурой. Основанием стало обращение АО «Калининград-ГорТранс». Предприятие предоставило материалы с информацией о том, что конструкции троллейбуса не соответствуют обязательным требованиям. В частности, полюс аккумуляторной батареи не защищён от короткого замыкания, аварийный люк установлен на крыше и другие.
Специалисты Росстандарта выявили многочисленные документарные нарушения. Они приостановили действие одобрения типа транспортных средств в отношении троллейбусов «Авангард» и электробусов «Сириус».Завод-изготовитель обязали разработать и согласовать программу мероприятий по предотвращению причинения вреда и устранения нарушений.
Должна быть приостановлена любого рода реализация троллейбусов «Авангард», «Сириус» типа 5298−0000010. За нарушение данного требования будет применяться административная ответственность, — сообщили в Росстандарте.
Также компании «Транс-Альфа» выдали предписание об устранении нарушений требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств».
Троллейбус загорелся на Московском проспекте в Калининграде 1 апреля. От транспортного средства исходило пламя и сильный дым. Огонь уничтожил салон. В результате пострадали четыре человека. Тяжёлых последствий нет.
По данным МЧС, во время движения транспортного средства загорелась литийионная батарея, расположенная на крыше. Региональное СУ СК возбуждало уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
По данным властей, троллейбус приобрели в 2024 году. Он находится на гарантии у завода-производителя (ООО «Торговый дом “Транс-Альфа”»).