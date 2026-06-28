Часть Калининграда снова осталась без света — очевидцы

14 июня отдельные районы Калининграда и несколько муниципалитетов области остались без света. По данным властей, после срабатывания противоаварийной автоматики на ТЭЦ-2 отключилась часть оборудования. Нагрузку перераспределили на другие станции, а подачу электроэнергии восстановили через три часа.