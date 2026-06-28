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Еще 4 предприятия Удмуртии внедрят инструменты бережливого производства

Они присоединились к федпроекту «Производительность труда».

Источник: Национальные проекты России

Четыре предприятия Удмуртии внедрят инструменты бережливого производства в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном министерстве промышленности и торговли.

К проекту присоединились Воткинский завод «Спецмаш», Ижевский завод мебельной фурнитуры «ФМС», предприятия «Компак» и «Сваркаджет». Специалисты предприятий совместно с экспертами регионального центра компетенций приступят к поэтапной работе по внедрению принципов бережливого производства. Программа предусматривает диагностику текущего состояния производственных потоков, обучение рабочих групп, внедрение улучшений на пилотных участках и последующее тиражирование успешных практик. Каждое из предприятий-участников имеет значительный потенциал для роста эффективности за счет оптимизации производственных линий и сокращения издержек.

В ходе реализации проектов планируется сократить время протекания производственных процессов, снизить объемы незавершенного производства, повысить качество продукции за счет стандартизации операций, оптимизировать логистику.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.