Еще 4 предприятия Удмуртии внедрят инструменты бережливого производства

К проекту присоединились Воткинский завод «Спецмаш», Ижевский завод мебельной фурнитуры «ФМС», предприятия «Компак» и «Сваркаджет». Специалисты предприятий совместно с экспертами регионального центра компетенций приступят к поэтапной работе по внедрению принципов бережливого производства. Программа предусматривает диагностику текущего состояния производственных потоков, обучение рабочих групп, внедрение улучшений на пилотных участках и последующее тиражирование успешных практик. Каждое из предприятий-участников имеет значительный потенциал для роста эффективности за счет оптимизации производственных линий и сокращения издержек.