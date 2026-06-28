Гороскоп на 29 июня: Рыбы расслабятся за домашними делами

♈Овен: 29 июня принесет неожиданное изменение в привычном ритме жизни. Утро начнется с приятных новостей от дальних родственников или старых друзей, что вызовет прилив ностальгических чувств. В этот день внутренний голос будет особенно силен, и его стоит внимательно слушать. Рабочие моменты решатся сами собой благодаря вашей природной целеустремленности. После обеда возможна встреча с человеком, который предложит участие в интересном проекте. Вечернее время лучше посвятить домашним делам и близким людям. Ваша энергия будет настолько мощной, что окружающие невольно будут тянуться к вам за поддержкой. Возможны приятные сюрпризы в виде небольших подарков или комплиментов. Творческие Овны смогут найти нестандартное решение давно назревшей проблемы. Физическая активность в этот день пойдет на пользу, помогая сбросить избыточную энергию. Эмоциональный фон будет стабильным, позволяя сохранять спокойствие даже в напряженных ситуациях.