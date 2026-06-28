МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Зампред Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев назвал нынешний период самым трудным в современной истории России.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия», на нем должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
«Мы были вместе со страной и считаем, что честно исполняли свой долг, а теперь твердо намерены продолжать работу в самый трудный период современной истории», — сказал Медведев в ходе пленарного заседания съезда.
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