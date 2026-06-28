В Севастополе выявили 22 водителя-нарушителя на мототранспорте

«По результатам рейда к административной ответственности за нарушения ПДД привлечены 22 водителя мототранспорта. Из них помимо прочего, один мотоциклист управлял двухколесным транспортом в состоянии опьянения, три байкера — без права на управление, шесть водителей мото передвигались без шлемов, три мотоциклиста не предоставили преимущества в движении пешеходам», — говорится в сообщении.