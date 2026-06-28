В Самаре на всех городских пляжах обновили песок к купальному сезону

В Самаре завершили подготовку пляжей к купальному сезону. Чистый песок завезли и разровняли на всех городских пляжах. Температура воды в Волге составляет +20,6 градусов. Об этом сообщили в администрации города.
«Пляжи на 1-й, 2-й и 4-й очередях набережной, в Загородном парке, на улице Советской Армии и в Красноглинском районе полностью готовы. На остальных участках установят оборудование в ближайшее время», — рассказали в мэрии.
Сотрудники служб продолжают монтажные работы на некоторых территориях. Жителей просят не заходить в зоны проведения работ и не мешать технике. Безопасность остается главным приоритетом.
Напомним, на городских пляжах Самары появятся новые раздевалки, деревянные настилы и душевые. Также в Самарской области будет работать 51 официальный пляж летом 2026 года.