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До 400 операций в год без риска потери голоса будут проводить в Нижнем Новгороде

В НИИ клинической онкологии начали использовать современную систему нейромониторинга.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородские онкологи начали проводить операции на щитовидной железе с применением современной системы нейромониторинга, которая помогает сохранить пациентам голос. Первые 15 вмешательств уже завершились успешно и без осложнений, сообщает Стационар-Пресс.

Новое оборудование позволяет хирургам в режиме реального времени находить возвратный гортанный нерв даже в глубоких слоях тканей. Благодаря этому значительно снижается риск его случайного повреждения — одного из самых серьезных осложнений операций на щитовидной железе, которое может привести к потере голоса. По словам заведующего отделением Сергея Дмитриева, сегодня такая технология считается мировым стандартом хирургического лечения.

В ближайшее время специалисты Нижегородского НИИ клинической онкологии рассчитывают выполнять до 400 подобных операций ежегодно. Такой объем полностью обеспечит потребности жителей региона.

Врачи также отмечают успехи в ранней диагностике заболеваний. Если раньше опухоли щитовидной железы выявляли в среднем при размере около трех сантиметров, то сейчас — уже на стадии около 11 миллиметров. Это позволяет проводить органосохраняющие операции и значительно ускоряет восстановление пациентов.