До 400 операций в год без риска потери голоса будут проводить в Нижнем Новгороде

Новое оборудование позволяет хирургам в режиме реального времени находить возвратный гортанный нерв даже в глубоких слоях тканей. Благодаря этому значительно снижается риск его случайного повреждения — одного из самых серьезных осложнений операций на щитовидной железе, которое может привести к потере голоса. По словам заведующего отделением Сергея Дмитриева, сегодня такая технология считается мировым стандартом хирургического лечения.