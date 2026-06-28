Медведев рассказал о доступности дошкольного образования в России

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Доступность дошкольного образования в России составляет практически 100%, в этом есть заслуга «Единой России», заявил зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.
«В ходе реализации народной программы (“Единой России” — ред.)… обеспечена практически 100% доступность дошкольного образования в России», — сказал Медведев в ходе пленарного заседания Первого съезда «Единой России».
Первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» проходит в Москве в воскресенье, на нем планируют утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.Читать дальше