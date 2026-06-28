В селе Нижнее Мулебки Дагестана состоится чемпионат по сверхлегкой авиации

Чемпионат России по спорту сверхлегкой авиации в дисциплине «параплан — скоростное парение» пройдет в селе Нижнее Мулебки Сергокалинского района Дагестана с 3 по 13 июля, сообщили в администрации главы республики. Соревнования организуют в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России».
За медали национального первенства поборются более 100 спортсменов почти из 20 регионов страны. Дагестан уже второй раз подряд становится площадкой для проведения чемпионата России по данной дисциплине, подтверждая свой статус одного из ведущих центров развития парапланерного спорта в стране.
Отметим, скоростное парение — одна из самых зрелищных дисциплин парапланерного спорта, в которой пилоты соревнуются в скорости прохождения маршрута, используя восходящие потоки воздуха.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.