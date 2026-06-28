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Милиция накрыла нелегальный фестиваль с 600 участниками и 250 авто под Уздой

Нелегальный фестиваль с 600 участниками под Уздой привлек внимание милиции.

Источник: Комсомольская правда

Милиция Узденского района накрыла нелегальный фестиваль с 600 участниками.

После звонков о затруднении движения на дороге Р-23 возле деревни Тристинец наряд милиции на месте обнаружил порядка 250 авто, стоящих вдоль трассы, и массовое скопление людей (до 600 человек) в соседней лесополосе.

Как выяснилось, это была выставка дрифт-автомобилей. Но был нюанс, замечают правоохранители:

«Проведение в установленном порядке с компетентными органами не согласовывалось, участников приглашали через соцсети».

Милиция сообщила о необходимости покинуть место несанкционированного сбора, было стабилизировано движение транспорта.

«Административные материалы в отношении организаторов и активных участников направлены в суд», — добавили в УВД Миноблисполкома.

Милиция накрыла нелегальный фестиваль с 600 участниками и 250 авто под Уздой. Фото: УВД Миноблисполкома.

Тем временем Арина Соболенко высказалась о своем агрессивном образе: «Понимаю, почему некоторые люди думают, что я стерва».

А Герой Беларуси Дарья Домрачева дала простой совет, как справиться с нагрузкой.

Еще опубликовали полное расписание 1/16 плей-офф чемпионата мира по футболу, который показывает белорусский телеканал.