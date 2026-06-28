В пруду под Полесском утонула шестилетняя девочка. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале регионального СУ СК.
Сообщение о гибели ребёнка поступило в правоохранительные органы 28 июня. По данным ведомства, девочка утонула в водоёме на приусадебном участке одного из домов в посёлке Марксово. По факту организована доследственная проверка.
«По предварительным данным ребёнок, оставшись на некоторое время без присмотра взрослых, решила искупаться в пруду. Без сознания она была извлечена из водоёма родственниками. Прибывшими на место медиками проводились реанимационные мероприятия, но спасти девочку не удалось», — сообщили в СК.
Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, ведут комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств.
В ведомстве напоминают, что нельзя оставлять детей без присмотра вблизи водоёмов или бассейнов, даже если они находятся на территории собственного участка. Не следует полагаться на надувные круги, матрасы и нарукавники как на гарантию безопасности. Дети могут находиться в воде только в присутствии взрослого, способного оказать незамедлительную помощь, причём расстояние до ребёнка должно позволять коснуться его рукой.
Кроме того, необходимо разъяснять детям правила поведения, формируя понимание запрета на самостоятельное купание. Важно оборудовать пруды и бассейны ограждением.