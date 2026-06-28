В пруду под Полесском утонула шестилетняя девочка

В ведомстве напоминают, что нельзя оставлять детей без присмотра вблизи водоёмов или бассейнов, даже если они находятся на территории собственного участка. Не следует полагаться на надувные круги, матрасы и нарукавники как на гарантию безопасности. Дети могут находиться в воде только в присутствии взрослого, способного оказать незамедлительную помощь, причём расстояние до ребёнка должно позволять коснуться его рукой.