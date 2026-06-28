«Амкар» перед продолжением сезона проведет три контрольных матча

«Амкар Пермь» определился с соперниками контрольных матчей в рамках подготовки к продолжению сезона в дивизионе «Серебро» Второй лиги А. Пермяков ждут три встречи.
Тренировочный сбор «красно-черных» стартовал 24 июня. Он продлится в Перми до 12 июля. На следующий день у «Амкара» начнется недельный цикл подготовки перед стартом в чемпионате 18 июля против омского «Иртыша».
В предстоящие две недели соперниками пермяков в контрольных матчах станут: 5 июля — кировское «Динамо», 11 июля — земляки из «Ильпара». Этим играм 29 июня будет предшествовать двусторонний матч.
В середине этой недели руководство «Амкара» отправило в отставку главного тренера команды Ярослава Мочалова и старшего тренера Игоря Лазарева. Тренерский мостик возглавил 50-летний Игорь Беляев.
«Задача команды остается неизменной — выход в “Золото”. Мы понимаем все риски осеннего этапа в “Серебре” и осознаем, что вылет в Лигу Б станет катастрофой. Спортивный блок обещает сделать все возможное, чтобы собрать квалифицированную команду», — отметил президент ФК «Амкар Пермь» Дмитрий Мартынов.