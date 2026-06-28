Турпоток в глэмпинги Предгорного округа Ставрополья вырос на 10%

Поток гостей в глэмпинги Предгорного округа Ставропольского края с начала весенне-летнего сезона увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в правительстве региона. Развитие экологического отдыха ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Рост на 30% общего турпотока в муниципалитет по итогам 2025 года стал сигналом для местных предпринимателей, которые сделали акцент на расширении номерного фонда в сегменте глэмпингов. Одним из знаковых проектов стала база отдыха в станице Ессентукской, открытая в прошлом году. До конца 2026-го инвестор планирует увеличить номерной фонд и обустроить бассейн. Параллельно развивается проект в хуторе Верблюдогорка. На территории в 5 гектаров уже принимают гостей 14 купольных сфер. Также там заработали открытые кинозоны и оборудованные площадки для занятий йогой.
«Растущий турпоток диктует необходимость модернизации инфраструктуры в округе. Это обеспечивается системной работой с инвесторами и использованием туристического налога. На сегодняшний день турналог уплачивают 20 объектов размещения, способных единовременно принять до 2,5 тысячи гостей. Полученные средства инвестируются в благоустройство территории. Мы рассматриваем глэмпинг как стратегическое направление, которое позволяет быстро наращивать качественный номерной фонд, не нарушая экологический баланс», — отметил глава округа Николай Бондаренко.
Одновременно в муниципалитете расширяются варианты досуга для туристов. Им доступны казачьи подворья, форелевые хозяйства, фермы с альпаками и страусами, аквакомплексы и рыболовные локации. Отдельное внимание уделено интеграции глэмпингов в сеть автомобильных маршрутов. Министерство туризма Ставрополья утвердило семь маршрутов для автотуристов, проходящих через Предгорный округ, два из них связывают ключевые достопримечательности с глэмпингами округа.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.