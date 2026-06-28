Турпоток в глэмпинги Предгорного округа Ставрополья вырос на 10%

Рост на 30% общего турпотока в муниципалитет по итогам 2025 года стал сигналом для местных предпринимателей, которые сделали акцент на расширении номерного фонда в сегменте глэмпингов. Одним из знаковых проектов стала база отдыха в станице Ессентукской, открытая в прошлом году. До конца 2026-го инвестор планирует увеличить номерной фонд и обустроить бассейн. Параллельно развивается проект в хуторе Верблюдогорка. На территории в 5 гектаров уже принимают гостей 14 купольных сфер. Также там заработали открытые кинозоны и оборудованные площадки для занятий йогой.