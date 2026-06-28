Медведев призвал обеспечить каждую семью доступным жильем

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Каждой российской семье нужно обеспечить доступное жилье и качественные коммунальные услуги, заявил председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда «Единой России».
«Каждой российской семье надо стараться обеспечить комфортные условия для жизни. Речь идет о доступном жилье и современной городской среде, о качественных коммунальных услугах», — сказал Медведев в ходе пленарного заседания партийного съезда.
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