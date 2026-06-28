В Омске открыли центр по сопровождению малых инвестиционных проектов

«Малый инвестиционный проект — это важная составляющая экономики региона: новые объекты, рабочие места, развитие в тех сферах, которые не всегда интересны крупному бизнесу. Когда предприниматель строит новый объект или запускает производство, нужно пройти множество согласований. Задача нового центра — сделать этот путь короче и понятнее», — отметила министр экономического развития региона Анна Негодуйко.