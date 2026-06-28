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В Омске открыли центр по сопровождению малых инвестиционных проектов

Его задача — снизить административную нагрузку на предпринимателей.

Источник: Национальные проекты России

Центр по сопровождению малых инвестиционных проектов начал работать в Омске в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в правительстве Омской области.

Новая организация инфраструктуры поддержки предпринимательства вошла в центр «Мой бизнес». Ее задача — снизить административную нагрузку на предпринимателей, реализующих проекты в регионе.

«Малый инвестиционный проект — это важная составляющая экономики региона: новые объекты, рабочие места, развитие в тех сферах, которые не всегда интересны крупному бизнесу. Когда предприниматель строит новый объект или запускает производство, нужно пройти множество согласований. Задача нового центра — сделать этот путь короче и понятнее», — отметила министр экономического развития региона Анна Негодуйко.

Специалисты подразделения оказывают адресную методическую, информационную, консультационную и правовую поддержку по вопросам оформления земельных отношений, оценки градостроительной документации и возможности реализации проекта на конкретном земельном участке, получения разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, оформления сделок с объектами недвижимости и другим.

Напомним, получить консультацию специалистов можно по телефону горячей линии центра «Мой бизнес» +7 (3812) 95−77−75, добавочный 62.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.