В Омске открыли центр по сопровождению малых инвестиционных проектов

Центр по сопровождению малых инвестиционных проектов начал работать в Омске в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в правительстве Омской области.
Новая организация инфраструктуры поддержки предпринимательства вошла в центр «Мой бизнес». Ее задача — снизить административную нагрузку на предпринимателей, реализующих проекты в регионе.
«Малый инвестиционный проект — это важная составляющая экономики региона: новые объекты, рабочие места, развитие в тех сферах, которые не всегда интересны крупному бизнесу. Когда предприниматель строит новый объект или запускает производство, нужно пройти множество согласований. Задача нового центра — сделать этот путь короче и понятнее», — отметила министр экономического развития региона Анна Негодуйко.
Специалисты подразделения оказывают адресную методическую, информационную, консультационную и правовую поддержку по вопросам оформления земельных отношений, оценки градостроительной документации и возможности реализации проекта на конкретном земельном участке, получения разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, оформления сделок с объектами недвижимости и другим.
Напомним, получить консультацию специалистов можно по телефону горячей линии центра «Мой бизнес» +7 (3812) 95−77−75, добавочный 62.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.