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На перекрёстке Репина — Брамса столкнулись две легковушки, есть пострадавший

Пассажира с травмами увезли в больницу.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде на улице Репина столкнулись два автомобиля. Об этом региональная Госавтоинспекция пишет в своём телеграм-канале в воскресенье, 28 июня.

Авария произошла в 8:32 у дома № 32, в районе пересечения с улицей Брамса. Пассажир одной из машин пострадал, его увезли в больницу. Инспекторы устанавливают обстоятельства ДТП.

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