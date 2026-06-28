На перекрёстке Репина — Брамса столкнулись две легковушки, есть пострадавший

В Калининграде на улице Репина столкнулись два автомобиля. Об этом региональная Госавтоинспекция пишет в своём телеграм-канале в воскресенье, 28 июня.
Авария произошла в 8:32 у дома № 32, в районе пересечения с улицей Брамса. Пассажир одной из машин пострадал, его увезли в больницу. Инспекторы устанавливают обстоятельства ДТП.
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