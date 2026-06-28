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Польза 5-минутной разминки во время работы — что показывают исследования

Движение нужно не только мышцам, но и мозгу.

Думаете, случайно урок в школе длится 45 минут с небольшим перерывом между занятиями? Вовсе нет, подтверждают медики. И этот режим нужно соблюдать не только в детстве, но и во взрослом возрасте. Особенно тем, чью работу принято называть сидячей.

«Движение нужно не только мышцам, но и мозгу», — поясняет врач Зухра Павлова и приводит результаты свежего исследования.

У тех, кто делает пятиминутные перерывы на прогулку каждый час, уровень субъективной усталости в среднем на 17% ниже, чем у сидящих долгое время неподвижно. К вечеру у последних падают концентрация и исполнительные функции мозга, тогда как активные сотрудники сохраняют фокус до конца дня. Замедляющийся при сидении кровоток восстанавливается после пятиминутной прогулки. Организм не накапливает стресс и вялость.

На практике это выглядит так: не нужно отжиматься и устраивать забег по лестницам — просто немного побродить. Но и разминка в виде приседания и выпадов тоже подойдёт, говорит медик.

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