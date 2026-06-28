Польза 5-минутной разминки во время работы — что показывают исследования

У тех, кто делает пятиминутные перерывы на прогулку каждый час, уровень субъективной усталости в среднем на 17% ниже, чем у сидящих долгое время неподвижно. К вечеру у последних падают концентрация и исполнительные функции мозга, тогда как активные сотрудники сохраняют фокус до конца дня. Замедляющийся при сидении кровоток восстанавливается после пятиминутной прогулки. Организм не накапливает стресс и вялость.