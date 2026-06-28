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Медведев отметил важность приобщения россиян к родной истории

Медведев отметил важность приобщения россиян к родной истории и культуре.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил важность приобщения россиян к родной истории и культуре на фоне попыток Запада навязать чуждые ценности.

Первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» проходит в Москве в воскресенье, на нем планируют утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.

«Наши граждане хорошо понимают, как важно противостоять попыткам навязать нам чуждые ценности. Это по сути ведь часть гибридной войны Запада против России. Чтобы ответить на этот вызов, надо приобщать людей к родной истории и культуре, хранить духовно-нравственные основные нашей цивилизации», — сказал Медведев.

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