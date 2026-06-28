В подмосковном Зарайске установили исторические въездные городские заставы

Конструкции из кирпича с двуглавыми орлами на вершине установили на Московской улице, а также по обе стороны моста через реку Осетр со стороны Богатищева и Серебряных Прудов. Обелиски выполнены в точном соответствии с историческим обликом, который эти заставы имели в XIX веке. Все работы завершили с опережением графика.