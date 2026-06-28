В подмосковном Зарайске установили исторические въездные городские заставы

Строительство исторических въездных городских застав завершили в Зарайске Московской области в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Теперь въезды в город украшают четыре восьмиметровых пирамидальных обелиска, сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
Конструкции из кирпича с двуглавыми орлами на вершине установили на Московской улице, а также по обе стороны моста через реку Осетр со стороны Богатищева и Серебряных Прудов. Обелиски выполнены в точном соответствии с историческим обликом, который эти заставы имели в XIX веке. Все работы завершили с опережением графика.
Восстановление малых архитектурных форм — часть подготовки Зарайска к предстоящему 880-летнему юбилею. Администрация округа инициировала проект для возвращения исторической аутентичности и повышения туристической привлекательности города.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.