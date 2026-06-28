Мининфраструктуры: в Калининграде устраняют перебои с электроснабжением

В Калининграде специалисты устраняют перебои с электроснабжением, которые произошли днём 28 июня. Об этом сообщили в региональном министерстве развития инфраструктуры.
«По информации регионального мининфраструктуры, на данный момент специалисты уже занимаются восстановлением электроснабжения. Планируется провести работу в ближайшее время», — сообщили в ведомстве.
По данным Центра организации движения и пассажиских перевозок, в связи с отключением электричества было заблокировано движение трамваев № 5 и № 3. В настоящий момент трамваи следуют в объезд через Ленинский проспект и ул. Шевченко.
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