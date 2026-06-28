Смертельное ДТП с фурой унесло жизнь водителя на трассе Шахты — Цимлянск

Трагедия разыгралась в дневное время — около 12:10 на 100-м километре федеральной трассы, соединяющей Шахты и Цимлянск. По предварительным данным, за рулем тягача «Скания» с прицепом находился мужчина 1982 года рождения. По версии следствия, он не принял во внимание актуальные погодные условия, двигался на скорости, не отвечавшей дорожной обстановке, и в какой-то момент утратил контроль над многотонным транспортным средством.