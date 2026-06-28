Ростовский порт через суд требует от Росгранстроя 3 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области готовится к рассмотрению спора между «Ростовским портом» и «Дирекцией по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» (Росгранстрой). Данные о деле размещены в электронной картотеке инстанции.
Суть претензий порта — взыскание неосновательного обогащения. Сумма требований превышает 3 млн рублей; при этом конкретные обстоятельства спора в открытых материалах не раскрываются.
Иск поступил в суд 16 июня 2026 года, а 22 июня материалы приняли к рассмотрению. Предварительное заседание назначено на 11 августа 2026 года.
В ходе подготовки к процессу стороны должны выполнить ряд процессуальных действий: истец вправе уточнить исковые требования, а ответчик (Росгранстрой) — представить письменный отзыв и документы, обосновывающие возражения.