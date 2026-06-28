В почвах воронежского ботсада обнаружили новый тип грунта

Неожиданность ждала исследователей при изучении почвенного разреза. На глубине 1,3 метра они обнаружили плотные карбонатные включения, известные как «журавчики» (сделано 8 фотоснимков). Эти белесые конкреции помогли диагностировать лугово-черноземный тип почвы. Удивительно, но подобные гидроморфные образования обычно формируются лишь в условиях близкого залегания грунтовых вод, тогда как обследованный участок является возвышенным плакором. Теперь ученым предстоит выяснить природу этого явления. Об этом администрация сада рассказала 28 июня.