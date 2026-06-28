В Хабаровске открыли новый цех по переработке полимерного сырья

Новый цех по производству полиэтиленовой продукции открыли на предприятии по переработке полимерного сырья в Хабаровске, сообщили в комитете по информационной политике и массовым коммуникациям правительства Хабаровского края. Модернизация производства отвечает задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
Запуск нового цеха позволит увеличить объемы производства полиэтиленовой продукции из утильсырья в три раза, значительно повысив и ее качество.
«Президент России Владимир Путин назвал переход к экономике замкнутого цикла ключевой задачей ближайших пяти лет для промышленности. Модернизация самого успешного в Хабаровске переработчика полимерных отходов — важный шаг на пути региона к реализации этой задачи и внедрению безотходного производства», — отметил министр природных ресурсов края Александр Леонтьев.
Сегодня предприятие способно перерабатывать более 300 тонн вторичных отходов ежемесячно и столько же выпускать готовой продукции. Собранные с промышленных предприятий, крупных торговых сетей, специализированных компаний отходы измельчают в специальные гранулы, после чего доставляют их в цех по переработке. Там из этих гранул создают различные виды упаковки.
«Мы стремимся извлекать максимальное количество полезных компонентов из переданных на утилизацию отходов, чтобы использовать их повторно. Это снижает нагрузку на окружающую среду, минимизирует образование новых отходов», — отметил генеральный директор компании «Эко Полимер» Илья Ларин.
Добавим, в перечень включенных в лицензию на утилизацию и переработку отходов входят более 4,5 тыс. видов вторсырья, который собирают в Хабаровском крае, а также на территории Сахалинской и Амурской областей.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.