В Хабаровске открыли новый цех по переработке полимерного сырья

Сегодня предприятие способно перерабатывать более 300 тонн вторичных отходов ежемесячно и столько же выпускать готовой продукции. Собранные с промышленных предприятий, крупных торговых сетей, специализированных компаний отходы измельчают в специальные гранулы, после чего доставляют их в цех по переработке. Там из этих гранул создают различные виды упаковки.