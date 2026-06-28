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На Дону спасли двух девушек на сапбордах, которых течение несло к мосту

Об этом сообщает пресс-служба областной службы спасения на водах.

В Росове спасатели помогли двум девушкам на сапбордах, которых течение несло к понтонному мосту. Об этом сообщает пресс-служба областной службы спасения на водах. Инцидент произошел 27 июня в районе Нахичеванской протоки. Две ростовчанки решили покататься на сапбордах, но не учли силу течения. Последнее подхватило доски и стремительно понесло их прямо на понтонный мост. К счастью, ситуацию вовремя заметили сотрудники патрульной службы. Спасатели оперативно выдвинулись на катере к терпящим бедствие. Они подтянули девушек к борту и помогли подняться на палубу вместе с их досками, после чего благополучно доставили на сушу. В ведомстве призывают любителей водного отдыха не терять бдительность. Перед выходом на воду, необходимо обязательно оценивать силу течения, направление ветра и удалённость от берега, чтобы не попасть в ловушку.