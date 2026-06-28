В Пермском крае в зеркальную дату июня поженились более 550 пар

Зеркальная дата июня стала поводом для более чем 550 пар узаконить свои отношения, сообщили в Комитете ЗАГС Пермского края.
Такое количество регистраций брака стало рекордным для региона. Пермь традиционно стала лидером по числу свадеб: 26 июня здесь поженились 172 пары. В Березниках зарегистрировали 30 новых семей, а в Чайковском и Краснокамске — по 22.
«Каждая пара — это новая история любви, а вместе они складываются в большую историю нашего края. Пусть эта зеркальная дата станет для всех молодожёнов счастливым началом, а семейная жизнь будет наполнена взаимопониманием, поддержкой и радостью», — рассказали в учреждении.
В Комитете ЗАГС Пермского края пожелали супругам крепкой любви, семейного уюта и гармонии, а также как можно больше светлых и счастливых дней — не только в праздничные даты, но и в повседневной жизни.