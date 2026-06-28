К бедности и безденежью! Что запрещено на Тихона Тихого, 29 июня 2026 года

В светском календаре 29 июня — это день, когда рыбацкая удача встречается с продуманной эстетикой. Два дня, два профессиональных праздника, которые, словно опытный рыболов и талантливый дизайнер, идут по жизни параллельными курсами, но иногда пересекаются в календаре.
Всемирный день рыболовства — о древнейшем промысле, дающем человечеству пропитание.
И Всемирный день промышленного дизайна — о том, как сделать орудия этого промысла и всё вокруг удобным, безопасным и красивым.
Всемирный день рыболовства: под защитой Святого Петра.
В этот день свой профессиональный праздник отмечают те, кто связан с промышленным ловом рыбы. Впервые о нем заговорили в 1984 году в Риме на Международной конференции по регулированию рыболовства, а уже через год, в 1985-м, торжество отметили более чем в 100 странах мира. Дата выбрана не случайно: она тесно связана с днем памяти святого Петра, которого в католической традиции считают покровителем рыбаков (у православных этот праздник выпадает на 12 июля).
Основная задача этого дня — не просто чествовать тружеников моря, а напомнить о глобальных вызовах. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), рыболовство обеспечивает средства к существованию для миллионов людей, но неустойчивый вылов и браконьерство истощают мировые запасы. Праздник призван повысить престиж профессии и привлечь внимание к бережному отношению к природным ресурсам.
В этот день по всему миру проходят профессиональные форумы, на которых обсуждаются проблемы отрасли, и соревнования по рыбной ловле среди любителей. В России праздник 27 июня часто путают с традиционным Днём рыбака, который отмечают во второе воскресенье июля. Последний уходит корнями в советское прошлое: его учредили в 1965 году, чтобы подчеркнуть важность рыбной промышленности для экономики страны, а дату привязали к окончанию периода нереста и связанных с ним запретов на ловлю.
Всемирный день промышленного дизайна: эстетика, рождённая в Лондоне.
Также 29 июня мир отмечает Всемирный день промышленного дизайна. Учредила его в 2007 году Всемирная организация дизайна (WDO) в честь 50-летия основания Международной ассоциации промышленных дизайнеров (ICSID). Эта международная организация была создана годом ранее — 29 июня 1957 года в Лондоне.
Промышленный дизайн сформировался как отдельное направление искусства ещё в XX веке, но официальное признание и собственный праздник он получил только спустя десятилетия. Сегодня это не просто рисование красивых корпусов для техники, а комплексная наука о создании эргономичных, безопасных и эстетичных продуктов, определяющих качество современной жизни.
В этот день в музеях и галереях проходят выставки студенческих и профессиональных работ, открытые лекции, дизайн-симпозиумы и встречи с известными деятелями индустрии. В Академии Штиглица в Санкт-Петербурге, например, на кафедре промышленного дизайна традиционно стартуют защиты выпускных квалификационных работ — наглядная демонстрация того, как будущие творцы предметной среды показывают своё мастерство.
О чём молятся святому Тихону.
В православном календаре это день памяти сразу трёх Тихонов.
Святитель Тихон, епископ Амафунтский, жил в IV-V веках. Он прославился своей праведной жизнью, милосердием и даром чудотворения — особенно он помогал исцелять зубную боль. К нему также обращались с молитвами об утешении, успокоении души и помощи в семейных делах.).
Преподобные Тихон Медынский и Тихона Луховской — русские святые, жившие в XV веке. Тихон Медынский (Калужский) поселился в глухом лесу в дупле огромного дуба и основал обитель, ставшую известной благодаря его молитвенным подвигам. Источник, выкопанный его руками, до сих пор считается целебным.
В народном календаре этот день получил названия: Тихон Тихий, Тихон Толока, Тихонов день.
Тихон Тихий.
Навание «Тихий» этот день получил не случайно. Наши предки заметили, что 29 июня солнце будто бы «замирает» на небе, движется особенно медленно. И действительно, астрономы подтверждают: во второй половине июня Земля снижает скорость движения по орбите. В народе говорили: «На Тихона даже солнце идет тихо», «Солнце тихий ход имеет».
Другое название — «Толока» — связано с древним обычаем коллективной работы «за угощение». В этот день крестьяне, которые занимались самой тяжёлой, но жизненно необходимой работой — удобрением полей навозом (вывозом «гноя»), — были в особом почёте. Для них устраивали настоящий пир («толоку») с песнями, плясками и хороводами, который мог длиться до самого вечера.
К 29 июня на Руси завершали поздний сев яровых культур. Но главная работа дня — удобрение полей навозом («гноем»). Крестьяне говорили: «На Тихона и земля тиха — отдохновения просит, а мужик ей удобрение несёт».
Работа эта была очень тяжёлой и грязной, но жизненно необходимой для будущего урожая. Тех, кто выполнял её, — «гнойников» — в деревне особенно уважали. Считалось, что если унавозить поле в этот день, урожай будет особенно богатым.
Обряды 29 июня.
После завершения полевых работ наступало время толоки — коллективного пира, который устраивали для всех, кто участвовал в удобрении полей.
Работников кормили и поили, для них накрывали щедрые столы.
Пиршество сопровождалось песнями, плясками и хороводами, часто заканчиваясь уже в сумерках.
На праздник обязательно приглашали вдов, сирот и всех обездоленных. Щедрость и помощь ближним в этот день считались особенно угодными Богу.
В некоторых регионах поздним вечером 29 июня совершался очень древний, архаичный обряд. Чтобы защитить всходы и обеспечить богатый урожай, непорочные девушки (девственницы) нагими обегали грядки.
Считалось, что невинность и нагота обладают магической очистительной силой, способной отогнать от полей всякую нечисть и обеспечить плодородие земли. Это языческое по происхождению действо, дожившее до XIX века, ярко иллюстрирует глубокую веру крестьян в магию плодородия.
С Тихонова дня начинался период, который в народе называли «с Тихона до Купалы (7 июля) собирают лечебные травы». Считалось, что именно в эти дни растения набирают максимальную силу.
Женщины и девушки выходили в луга и леса, чтобы собрать травы для лечебных отваров, приворотных зелий и оберегов.
Также с Тихонова дня начинали затихать певчие птицы. Слышен был только соловей, и то не везде. Это был ещё один знак того, что «молодое» лето заканчивается и наступает лето «зрелое», с его жарой и зноем.
Старались плотно закрывать окна и двери на ночь, чтобы в дом не проникла нечистая сила.
29 июня существовал запрет на выпечку хлеба, пирогов и приготовление теста. Верили, что иначе деньги «уйдут» из дома, будет безденежье.
Запреты Тихонова дня.
Чего категорически нельзя было делать 29 июня:
Бездельничать — «кто на Тихона ленится, у того деньги не водятся». День требовал труда, даже если это были домашние хлопоты.
Начинать новые дела, заключать сделки, подписывать документы — день считался крайне неблагоприятным для любых начинаний.
Печь хлеб, пироги и замешивать тесто — к бедности и безденежью.
Планировать помолвку, свадьбу или играть свадьбу — брак будет несчастливым или не состоится.
Ссориться, ругаться, злословить, обижаться — любое злое слово может надолго испортить отношения и принести беду в дом.
Выносить мусор после заката — чтобы не «вынести» из дома благополучие.
Приносить в дом полевые цветы — это сулило болезни.
Сажать растения, сеять, начинать строительство — посаженное не взойдёт, построенное рухнет.
Одним словом, 29 июня — это день, завершающий посевную страду, когда земля «замирает» перед новой фазой созревания.
Центральное место занимает культ святого Тихона Амафунтского, чьё имя (от греч. «счастливый») на Руси переосмыслили в корень «тих-», связав с затиханием природы и необходимым покоем. «Толока» — древний обычай коллективной взаимопомощи, где тяжелый труд удобрения полей вознаграждался щедрым пиром, укреплял общинные связи и помогал бедным семьям.
Архаичный обряд «обегания дев» — яркое проявление народной магии плодородия, где невинность и нагота выступали как очистительная, охранительная сила. Запреты на выпечку, новые дела и ссоры связаны с представлением о «пограничном», «тихом» характере дня, когда любая спешка, громкий звук или ссора могли нарушить хрупкую гармонию и навлечь беду на целый год.
Как прожить 29 июня.
Как современному человеку применить традиции предков и с пользой адаптировать их к современной жизни. Вот несколько простых идей:
1. «Унавозьте» свои проекты. Следуя главной традиции дня, уделите время «питанию» ваших планов. Подумайте, что нужно сделать, чтобы ваши идеи «дали плоды». Какие ресурсы (знания, связи, деньги) нужно вложить? Это день тяжёлой, фундаментальной работы, которая потом окупится сторицей.
2. Помогите тому, кто нуждается. Проявите щедрость. Переведите небольшую сумму в благотворительный фонд, помогите коллеге или соседу, сделайте доброе дело безвозмездно. «Толока» — это взаимопомощь, и ваша поддержка вернётся вам.
3. Не начинайте новых дел. Отложите старт новых проектов, крупные покупки, подписание договоров и переезды. Сегодняшний день неблагоприятен для важных начинаний.
4. Не пеките хлеб и не месите тесто. Забавный, но легко соблюдаемый запрет. Если вы любите домашнюю выпечку — перенесите её на другой день.
5. Не ссорьтесь и не злословьте. Проведите день в мире с собой и близкими. Если чувствуете, что назревает конфликт — вспомните, что Тихонов день — «тихий», и любое злое слово может надолго испортить отношения.
6. Постарайтесь не выносить мусор после заката. Хотя бы сегодня соблюдите этот запрет — чтобы не «вынести» из дома удачу.
7. Соберите лекарственные травы (если есть возможность). С Тихона начинается период сбора целебных растений. Заварите себе чай из ромашки, мяты или липы — это полезно и успокаивает.
Приметы дня на 29 июня:
Ранняя роса — к ясной, жаркой и солнечной погоде.
Кузнечики замолкли — к скорому дождю.
Мелкий дождь — к затяжному ненастью.
Рыба беспокоится в воде — к непогоде.
Вода в водоёмах убывает — к проливному дождю.
Ночью ясно виден Млечный путь — дни будут солнечными.
Папоротник свернул листья с утра — 30 июня будет жарко.
Полевой вьюнок закрыл цветы — к дождю.